Жителя Запорожской области осудили на 5,5 года за призыв к расстрелу россиян

Виталий Трофимчук будет отбывать наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима

МЕЛИТОПОЛЬ, 15 января. /ТАСС/. Южный окружной военный суд приговорил 19-летнего жителя Запорожской области к пяти годам шести месяцам колонии за опубликованный в интернете призыв к расстрелу россиян. Об этом ТАСС сообщили в управлении ФСБ России по Южному военному округу.

"Южным окружным военным судом по ч. 2 ст. 205.2 и ч. 2 ст. 280 УК РФ осужден 19-летний житель н. п. Великая Белозерка Запорожской области гражданин РФ Трофимчук Виталий Игоревич <...>, противоправная деятельность которого пресечена управлением ФСБ России по Южному военному округу", - говорится в сообщении.

Установлено, что Трофимчук разместил в Telegram-чате "Энергодар сегодня" комментарии, "призывающие к расстрелу жителей России".

"Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сообщили в управлении. Приговор в силу не вступил.