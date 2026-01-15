Прокуратура контролирует установление причин взрыва газа в доме в Уссурийске

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств взрыва бытового газа в частном доме в городе Уссурийске, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

Сотрудники МЧС России работают на месте взрыва газа в частном доме в Уссурийске. Прибывшие огнеборцы достали из-под завалов разрушенного дома трех человек и передали их медикам скорой помощи. После взрыва произошел пожар на площади 2 кв. м, проводится его тушение. К ликвидации последствий ЧП привлечены 20 человек и 5 единиц техники.

"15 января 2026 года в дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о взрыве бытового газа в доме №45 по улице Воровского в городе Уссурийске. В результате происшествия пострадало три человека. На место выехал Уссурийский городской прокурор Михаил Рудницкий. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех причин и обстоятельств", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.