В США сотрудник ICE ранил при задержании ударившего его лопатой мигранта

Преступники скрылись в квартире, однако затем были задержаны

ВАШИНГТОН, 15 января. /ТАСС/. Сотрудник национальной Службы иммиграционного и таможенного контроля (ICE) США в Миннеаполисе (штат Миннесота) ранил мигранта из Венесуэлы, который оказал сопротивление при задержании и напал на сотрудника правоохранительных органов вместе с сообщниками. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

По его информации, сотрудники ICE проводили проверку документов у нелегального мигранта из Венесуэлы, "которого впустил в страну [бывший президент США] Джо Байден в 2022 году". Подозреваемый попытался избежать задержания и сбежать на своем автомобиле, затем врезался в припаркованную машину и бросился бежать. "Сотрудник правоохранительных органов догнал подозреваемого и попытался задержать его, когда тот оказал сопротивление и напал. Пока они боролись, из соседней квартиры вышли два человека и также напали на сотрудника правоохранительных органов со снегоуборочной лопатой и ручкой от метлы", - говорится в заявлении ведомства в X.

По данным МВБ, первый подозреваемый освободился и начал избивать сотрудника "лопатой или ручкой от метлы". Правоохранитель в целях самообороны произвел выстрел, в результате первый подозреваемый получил ранение в ногу. Преступники скрылись в квартире, однако затем были задержаны. Сотрудник ICE и раненый мигрант были доставлены в больницу.

Ситуация вызвала широкий резонанс среди американской общественности и в СМИ. По данным газеты The New York Times, на месте происшествия собрались порядка 200 протестующих. Между тем, МВБ обвинило газету в введении читателей в заблуждение, поскольку та не указала в заголовке новости, что сотрудник ICE был атакован мигрантами и выстрелил в одного из них для самозащиты. "Этот отвратительно вводящий в заблуждение заголовок и есть причина, по которой американский народ окончательно утратил доверие к СМИ", - заявили в ведомстве.

7 января в Миннеаполисе произошел инцидент со стрельбой во время операции по поиску нелегальных мигрантов. Сотрудники ICE потребовали от женщины, остановившейся на машине посередине проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю. Женщина умерла от полученных ранений. Мэр города Джейкоб Фрей заявил, что действия сотрудников ICE были безрассудными, и потребовал от службы покинуть город. Губернатор Миннесоты пообещал обеспечить проведение "полного, справедливого и оперативного расследования" произошедшего.

В свою очередь министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм заявила, что ICE продолжит свою деятельность в городе. Министр убеждена, что застреливший женщину сотрудник ICE действовал в целях самообороны и согласно инструкциям. Аналогичную точку зрения выразил президент США Дональд Трамп.