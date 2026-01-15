В Житомирской области повреждены объекты критической инфраструктуры
07:03
МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Объекты критической инфраструктуры повреждены в Житомирской области на западе Украины, сообщил глава областной администрации Виталий Бунечко.
Как он отметил в своем Telegram-канале, взрывы произошли на объектах в Коростенском и Житомирском районах. Бунечко добавил, что на местах возникли пожары, которые уже локализованы.
В ночь на четверг в Житомирской области объявлялась воздушная тревога.