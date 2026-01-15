В Череповце завели дело о гибели двух рабочих на ЧерМК

Проведен осмотр места происшествия, изъята документация, допрашиваются свидетели и очевидцы

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело о гибели двух рабочих на производственной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), тела которых обнаружили вечером 14 января. Дело возбуждено по факту нарушения требований охраны труда, сообщило следственное управление СК РФ по Вологодской области.

"Вечером 14 января скончались двое работников подрядной организации, выполнявших ремонтные работы на территории Череповецкого металлургического комбината. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда, повлекшего по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 143 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Проведен осмотр места происшествия, изъята документация, допрашиваются свидетели и очевидцы. Во взаимодействии со специалистами государственной инспекции труда организовано расследование несчастного случая на производстве, в результате которого будут установлены причины и условия, способствовавшие произошедшему.

Как сообщали ТАСС накануне в пресс-службе "Северстали", погибшие - сотрудники подрядных организаций из Казахстана.