У экс-замглавы "Оборонстроя" Ясаковой нашли иностранный ВНЖ

Ее оставили в СИЗО, чтобы не допустить возможности скрыться от следствия

Ирина Ясакова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Таганский суд Москвы оставил под стражей бывшего вице-президента ассоциации "Оборонстрой" Ирину Ясакову, обвиняемую в особо крупном мошенничестве, поскольку она имеет ВНЖ и может скрыться от следствия. Об этом сказано в судебном документе, с которым ознакомился ТАСС.

"Учитывая, что Ясакова обладает недвижимостью и видом на жительство в иностранном государстве, обладает обширными связями среди сотрудников государственных органов, суд пришел к выводу о наличии достаточных оснований для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу, поскольку иная мера пресечения не сможет служить надлежащей гарантией обеспечения нормального хода производства по делу", - сказано в документе.

Ирина Ясакова была арестована Таганским судом Москвы в ноябре 2025 года. Суд апелляционной инстанции оставил в силе избрание ей меры пресечения в виде заключения под стражу. В декабре Таганский суд продлил стражу Ясаковой.

Защита обвиняемой просила суд изменить меру пресечения на домашний арест, отмечая, что Ирина Ясакова добровольно пришла на следственные действия и доказательств ее причастности к совершенному преступлению не имеется, так как предметом расследования являются гражданско-правовые отношения.

Согласно оперативной информации, представленной суду, обвиняемая с помощью своих знакомых скрывалась от правоохранительных органов.