На Камчатке под снежными завалами погиб второй человек за сутки

Спасатели и медики пытались оказать помощь

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 января. /ТАСС/. Второй за сутки человек погиб под сошедшей снежной массой на Камчатке. Об этом на своей странице во "ВКонтакте" сообщил министр по ЧС в регионе Сергей Лебедев.

"В ПКГО второй сход снега на человека. В этот раз частный сектор по улице Макарова. Снегом засыпало мужчину 1963 года. Спасатели и медики пытались оказать помощь, но к сожалению, мужчина погиб", - написал Лебедев.

Ранее 15 декабря под завалами снега, сошедшего с крыши дома на ул. Советской в Петропавловске-Камчатском, было найдено тело мужчины. Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).