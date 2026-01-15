Директор нацпарка "Куршская коса" организовал вырубку леса под частную застройку

Как сообщили в СК, речь идет о незаконной вырубке 150 куб. м леса

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Директор национального парка "Куршская коса" в Калининградской области организовал незаконную вырубку 150 куб. м леса под строительство частных сооружений для туристов. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

"По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около одного гектара с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов", - сообщили ТАСС в следственном управлении.