В квартире директора нацпарка "Куршская коса" прошли обыски

Анатолия Калину подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений

© УФСБ России по Калининградской области/ СУ СК России по Калининградской области/ ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 15 января. /ТАСС/. Следственные органы провели обыски в квартире директора нацпарка "Куршская коса" Анатолия Калины после задержания по уголовному делу о незаконной вырубке лесных насаждений на территории парка. Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Калининградской области.

"По данным следствия, директор совместно со своим знакомым и другими неустановленными лицами на территории национального природного парка организовал незаконную вырубку сырорастущих деревьев в объеме свыше 150 куб. м на площади около 1 га с целью дальнейшего создания на данном участке в интересах своего знакомого комплекса частных сооружений, предназначенных для временного коммерческого проживания туристов. <...> Подозреваемый задержан, допрошен, по месту жительства проведен обыск. В ближайшее время фигуранту будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения", - сообщила собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что директора нацпарка "Куршская коса" в Калининградской области подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка, возбуждено уголовное дело. Ущерб в результате незаконной вырубки составил около 12,7 млн рублей.