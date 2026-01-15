Статья
Пострадавшая умерла. Что известно о взрыве газа в Уссурийске
Редакция сайта ТАСС
07:51
обновлено 08:47
Взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По последним данным, погиб один человек.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства ЧП
- 5 января 2026 года в дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о взрыве бытового газа в доме №45 по улице Воровского.
- Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия.
- После взрыва произошел пожар на площади 2 кв. м. Его потушили.
- К ликвидации последствий ЧП привлекли 20 человек и 5 единиц техники.
Погибшие и пострадавшие
- Сообщалось, что прибывшие пожарные спасли из-под завалов разрушенного дома трех человек и передали их медикам скорой помощи.
- Позже стало известно, что пострадавшая женщина умерла.
- Два человека находятся в состоянии средней тяжести, их доставили в Центральную городскую больницу.
- Пациенты с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести получают всю необходимую медицинскую помощь.
Расследование
- Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств взрыва бытового газа в частном доме.
- На место выехал городской прокурор Михаил Рудницкий.
- В пресс-службе отметили, что прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.