Пострадавшая умерла. Что известно о взрыве газа в Уссурийске

После взрыва произошел пожар
07:51
обновлено 08:47
© Официальный канал ГУ МЧС России по Приморскому краю в Max

Взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По последним данным, погиб один человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

  • 5 января 2026 года в дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о взрыве бытового газа в доме №45 по улице Воровского.
  • Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия.
  • После взрыва произошел пожар на площади 2 кв. м. Его потушили
  • К ликвидации последствий ЧП привлекли 20 человек и 5 единиц техники.

Погибшие и пострадавшие

  • Сообщалось, что прибывшие пожарные спасли из-под завалов разрушенного дома трех человек и передали их медикам скорой помощи.
  • Позже стало известно, что пострадавшая женщина умерла.
  • Два человека находятся в состоянии средней тяжести, их доставили в Центральную городскую больницу.
  • Пациенты с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести получают всю необходимую медицинскую помощь.

Расследование

  • Уссурийская городская прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств взрыва бытового газа в частном доме.
  • На место выехал городской прокурор Михаил Рудницкий.
  • В пресс-службе отметили, что прокуратура даст всестороннюю оценку соблюдению требований законодательства о безопасности при эксплуатации и обслуживании газового оборудования.
 
