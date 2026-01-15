Статья

Пострадавшая умерла. Что известно о взрыве газа в Уссурийске

После взрыва произошел пожар

Редакция сайта ТАСС

Взрыв газа произошел в частном доме в Уссурийске в Приморском крае, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России. По последним данным, погиб один человек.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства ЧП

5 января 2026 года в дежурную часть ОМВД России по городу Уссурийску поступило сообщение о взрыве бытового газа в доме №45 по улице Воровского.

Сотрудники МЧС России работают на месте происшествия.

После взрыва произошел пожар на площади 2 кв. м. Его потушили.

К ликвидации последствий ЧП привлекли 20 человек и 5 единиц техники.

Погибшие и пострадавшие

Сообщалось, что прибывшие пожарные спасли из-под завалов разрушенного дома трех человек и передали их медикам скорой помощи.

Позже стало известно, что пострадавшая женщина умерла.

Два человека находятся в состоянии средней тяжести, их доставили в Центральную городскую больницу.

Пациенты с травмами и термическими ожогами в состоянии средней тяжести получают всю необходимую медицинскую помощь.

