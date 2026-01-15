ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

Опубликованы кадры обысков у задержанного директора нацпарка "Куршская коса"

Анатолия Калину подозревают в организации незаконной вырубки леса
Редакция сайта ТАСС
07:54
© УФСБ России по Калининградской области/ СУ СК России по Калининградской области/ ТАСС

ТАСС, 15 января. УФСБ России по Калининградской области и СУ СК по региону показали кадры обысков у директора нацпарка "Куршская коса" Анатолия Калины, задержанного по подозрению в организации незаконной вырубки леса на площади около 1 га.

Читайте также

Главу нацпарка "Куршская коса" задержали. Он организовал вырубку леса под туробъекты

Против него заведено уголовное дело. Ущерб, причиненный парку, оценили в 12,7 млн рублей. 

Ранее сообщалось, что реготделение партии "Единая Россия" намерено приостановить работу Калины в ЕР. С 2021 года он также является депутатом калининградской областной думы седьмого созыва. Калина был назначен на должность директора ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" в 2011 году. 

РоссияКалининградская область