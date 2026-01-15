Опубликованы кадры обысков у задержанного директора нацпарка "Куршская коса"

Анатолия Калину подозревают в организации незаконной вырубки леса

© УФСБ России по Калининградской области/ СУ СК России по Калининградской области/ ТАСС

ТАСС, 15 января. УФСБ России по Калининградской области и СУ СК по региону показали кадры обысков у директора нацпарка "Куршская коса" Анатолия Калины, задержанного по подозрению в организации незаконной вырубки леса на площади около 1 га.

Против него заведено уголовное дело. Ущерб, причиненный парку, оценили в 12,7 млн рублей.

Ранее сообщалось, что реготделение партии "Единая Россия" намерено приостановить работу Калины в ЕР. С 2021 года он также является депутатом калининградской областной думы седьмого созыва. Калина был назначен на должность директора ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" в 2011 году.