Белгородскую область за сутки атаковали более 70 беспилотников

В селе Илек-Пеньковка от удара FPV-дрона по машине ранен мужчина

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

БЕЛГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью более 70 беспилотников атаковали территорию Белгородской области за сутки. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

"В Краснояружском округе по поселку Красная Яруга, селам Илек-Пеньковка, Колотиловка, Сергиевка, Теребрено и хутору Первомайский выпущено 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки 22 беспилотников, 5 из которых сбиты и подавлены. В селе Илек-Пеньковка от удара FPV-дрона по машине ранен мужчина, пострадавший в тяжелом состоянии госпитализирован в городскую больницу №2 г. Белгорода. Автомобиль поврежден. В селе Сергиевка повреждено складское помещение предприятия, в селе Илек-Пеньковка - микроавтобус", - говорится в сообщении.

Белгородский округ атакован 23 беспилотниками, повреждены автомобили, частные и многоквартирный дома, надворная постройка, линия электропередачи. По Волоконовскому округу произведены атаки четырех БПЛА, два подавлены - повреждены автомобили и трактор. По Грайворонскому округу ударили семь беспилотников, также совершен обстрел с применением трех боеприпасов - повреждены частные дома и надворная постройка.

Валуйский округ подвергся атакам шести беспилотников, три из которых подавлены - поврежден инфраструктурный объект, частный дом. Шебекинский округ атакован семью БПЛА, три были подавлены - повреждены несколько автомобилей. Над Борисовским округом сбиты два беспилотника, последствий нет.