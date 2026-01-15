В Одесской области мужчина напал с отверткой на сотрудников военкомата

Инцидент произошел в городе Измаиле

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Украинец напал с отверткой на сотрудников военкомата. Инцидент произошел в городе Измаиле Одесской области на юге страны, сообщается в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Одесского облвоенкомата.

"В городе Измаиле совершено дерзкое нападение на военнослужащих военкомата. Группа военнослужащих остановила гражданина для проверки документов, однако в ответ на законные требования мужчина достал отвертку и начал бросаться на личный состав, создавая прямую угрозу их жизни и здоровью", - говорится в сообщении.

Затем нападавший пытался скрыться, заскочив в проезжавший автомобиль. "Водитель транспортного средства, который способствовал бегству правонарушителя, задержан. По факту нападения возбуждено уголовное дело", - указали в военкомате. Были ли в результате инцидента пострадавшие, не сообщается.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. 18 мая 2024 года в стране вступил в силу закон о ее ужесточении. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы, в соцсетях почти ежедневно появляются видео силовой мобилизации, в ходе которой сотрудники военкоматов буквально хватают мужчин на улицах, в кафе, спортзалах и других общественных местах и заталкивают в свои микроавтобусы. Мужчины стараются любыми способами избежать отправки на фронт, покупая справки об инвалидности, "поступая" в вузы или же пытаясь, нередко с риском для жизни, незаконно уйти за границу.