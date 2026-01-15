ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия
Статья

Главу нацпарка "Куршская коса" задержали. Он организовал вырубку леса под туробъекты

Ущерб, причиненный национальному парку в Калининградской области в результате незаконной вырубки леса, оценили в сумму более чем 12,7 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
08:06

Директор нацпарка "Куршская коса" Анатолий Калина

© Гавриил Григоров/ ТАСС

Директора нацпарка "Куршская коса" в Калининградской области Анатолия Калину подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.

ТАСС собрал основное о ситуации.

Задержание и предъявленные обвинения

  • 14 января Калину задержали представители силовых структур.
  • Его подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка.
  • Возбуждено уголовное дело.
  • Ущерб, причиненный национальному парку "Куршская коса" в Калининградской области в результате незаконной вырубки леса, оценили в сумму более чем 12,7 млн рублей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.
  • По данным следствия, Калина со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал на территории нацпарка незаконную вырубку 150 куб. м леса на площади около 1 га под строительство частных сооружений для туристов.
  • Подозреваемого допросили, по месту его жительства провели обыск.
  • В ближайшее время Калине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
© УФСБ России по Калининградской области/ СУ СК России по Калининградской области/ ТАСС

О Калине

  • Калина был назначен на должность директора ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" в 2011 году.

О "Куршской косе"

  • Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря.
  • Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км.
  • Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).
  • В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
  • Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов.
  • Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.
 
РоссияКалининградская область