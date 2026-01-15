Статья
Главу нацпарка "Куршская коса" задержали. Он организовал вырубку леса под туробъекты
Редакция сайта ТАСС
08:06
Директора нацпарка "Куршская коса" в Калининградской области Анатолия Калину подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.
ТАСС собрал основное о ситуации.
Задержание и предъявленные обвинения
- 14 января Калину задержали представители силовых структур.
- Его подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка.
- Возбуждено уголовное дело.
- Ущерб, причиненный национальному парку "Куршская коса" в Калининградской области в результате незаконной вырубки леса, оценили в сумму более чем 12,7 млн рублей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.
- По данным следствия, Калина со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал на территории нацпарка незаконную вырубку 150 куб. м леса на площади около 1 га под строительство частных сооружений для туристов.
- Подозреваемого допросили, по месту его жительства провели обыск.
- В ближайшее время Калине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.
О Калине
- Калина был назначен на должность директора ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" в 2011 году.
О "Куршской косе"
- Куршская коса - уникальный песчаный полуостров, представляющий собой узкую полосу земли, отделяющую Куршский залив от Балтийского моря.
- Ее длина от Калининградского полуострова до литовской Клайпеды - 98 км (российская часть - 48 км), ширина колеблется от 400 м до 3,8 км.
- Дюны косы - одни из самых высоких в Европе (до 60 м).
- В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
- Национальный парк является одним из наиболее популярных в области мест среди туристов.
- Ежегодно на косу приезжают до 500 тыс. человек.