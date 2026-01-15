Статья

Главу нацпарка "Куршская коса" задержали. Он организовал вырубку леса под туробъекты

Ущерб, причиненный национальному парку в Калининградской области в результате незаконной вырубки леса, оценили в сумму более чем 12,7 млн рублей

Директора нацпарка "Куршская коса" в Калининградской области Анатолия Калину подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК по региону.

Задержание и предъявленные обвинения

14 января Калину задержали представители силовых структур.

Его подозревают в организации незаконной вырубки лесных насаждений на территории парка.

Возбуждено уголовное дело.

Ущерб, причиненный национальному парку "Куршская коса" в Калининградской области в результате незаконной вырубки леса, оценили в сумму более чем 12,7 млн рублей, сообщили ТАСС в следственном управлении СК России по региону.

По данным следствия, Калина со своим знакомым и другими неустановленными лицами организовал на территории нацпарка незаконную вырубку 150 куб. м леса на площади около 1 га под строительство частных сооружений для туристов.

Подозреваемого допросили, по месту его жительства провели обыск.

В ближайшее время Калине предъявят обвинение и изберут меру пресечения.

О Калине

Калина был назначен на должность директора ФГБУ "Национальный парк "Куршская коса" в 2011 году.

О "Куршской косе"