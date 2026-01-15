В Москве на участке СВХ движение было затруднено после столкновения автомобилей

Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Движение было затруднено на внутренней стороне Северо-восточной хорды (СВХ) в Москве после столкновения двух автомобилей. Движение в районе ДТП осуществлялось по двум полосам из четырех, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне Северо-восточной хорды (в районе пересечения с шоссе Энтузиастов) произошло столкновение двух автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено на 1-м км и осуществляется по двум полосам из четырех", - говорится в сообщении.

На месте работали оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позднее в департаменте сообщили о восстановлении движения.

"Движение по Северо-Восточной хорде восстановлено", - говорится в сообщении.

В новость были внесены изменения (11:39 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.