И.о. завотделением роддома Новокузнецка не признал вину по делу о смерти детей

Алексея Эмиха допросили в качестве подозреваемого

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих (слева) © Максим Рожко/ ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих, задержанный по делу о смерти младенцев, не признал вину, сообщил представитель следствия в ходе судебного заседания.

"Допрошенный в качестве подозреваемого Эмих вину по имеющемуся в отношении него подозрению не признал", - сообщил представитель следствия.

Сам подозреваемый сообщил, что исполняет обязанности заведующего отделением с 13 января. "До 13-го [января] я был врачом, анестезиологом-реаниматологом. С 13 [января] 12 часов дня был исполняющим обязанности заведующего отделения реанимации новорожденных первого роддома городской больницы №1. <...> Исполняющий обязанности на момент больничного листа заведующего отделением", - сказал Эмих, отвечая на вопрос судьи.