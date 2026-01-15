В Подмосковье после ДТП с автобусом загорелся легковой автомобиль

Пострадал водитель машины

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с автобусом на Шереметьевском шоссе в Подмосковье и загорелся, в результате пострадал водитель машины. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

ДТП произошло в 08:20 на 5-м км Шереметьевского шоссе. "По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем Kia, совершил попутное столкновение с автобусом "ЛиАЗ", после чего легковушка загорелась. В результате ДТП водитель автомобиля Kia получил телесные повреждения и был госпитализирован", - сказали в пресс-службе.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Проводится проверка.