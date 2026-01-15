Под Воронежем подожгли почтовое отделение, чтобы скрыть кражу

Подозреваемые заключены под стражу

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 15 января. /ТАСС/. Руководитель почтового отделения из Семилукского района Воронежской области подозревается в причастности к его поджогу с целью скрыть кражу почти 60 млн рублей, сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Мои коллеги в Воронежской области раскрыли неочевидное преступление: злоумышленники совершили поджог почтового отделения, чтобы скрыть кражу почти 60 миллионов рублей. Однако интуиция и профессионализм полицейских оказались сильнее конспирации преступников. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские выяснили, что к совершению противоправного деяния может быть причастна руководитель почтового отделения", - написала она.

В машине женщины, задержанной при попытке выехать в Московскую область, оперативники обнаружили более 2 млн рублей. Также был задержан брат подозреваемой, в принадлежащем ему транспортном средстве нашли и изъяли еще около 37 млн рублей. От мужчины получено признание в содеянном, добавила Волк.

По данным правоохранителей, мужчина предложил своей сестре реализовать криминальную схему. Дождавшись, когда в почтовом отделении никого не будет, они забрали почти 60 млн рублей, положив деньги в чемодан, а затем скрылись. На следующий день мужчина вернулся на почту и поджег счетчик банкнот и оставшиеся купюры.

"Следователем ОМВД России по Семилукскому району возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 167 и частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, которые соединены в одно производство. Фигуранты заключены под стражу", - отметила официальный представитель МВД.