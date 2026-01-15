Ангарский маньяк просит отменить ему приговор на 10 лет лишения свободы

По этому приговору Михаил Попков обвинялся в убийстве двух женщин

Редакция сайта ТАСС

ИРКУТСК, 15 января. /ТАСС/. Адвокат ангарского маньяка Михаила Попкова, осужденного по последнему делу об убийстве двух женщин еще на 10 лет колонии особого режима, подал апелляцию в суд об отмене данного приговора. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области.

1 декабря 2025 года Ангарский городской суд приговорил маньяка Михаила Попкова еще к 10 годам колонии особого режима за двойное убийство женщин, совершенное в 2008 году.

"В Ангарский городской суд поступила апелляционная жалоба на приговор, вынесенный 1 декабря 2025 года в отношении Михаила Попкова. Адвокат осужденного не согласен с приговором, просит его отменить. <…> После выполнения требований уголовно-процессуального законодательства в связи поступлением апелляционной жалобы уголовное дело будет направлено в суд апелляционной инстанции", - говорится в сообщении.

По этому приговору Попков обвинялся в убийстве двух незнакомых ему женщин. По совокупности ему окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима. Всего, по данным следствия, на счету Попкова 91 убийство и три покушения на убийство.