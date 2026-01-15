И.о. завотделением роддома в Новокузнецке просят арестовать на два месяца

Алексей Эмих пробудет под стражей до 13 марта

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексей Эмих © Максим Рожко/ ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Следователь просит арестовать заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных роддома в Новокузнецке Алексея Эмиха на два месяца. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Медицинские противопоказания, которые препятствуют содержанию подозреваемого под стражей, отсутствуют. Учитывая, что подозреваемый задержан на территории Центрального района города Новокузнецка, учитывая вышеизложенное, ходатайствую перед Центральным районом судом города Новокузнецка об избрании в отношении подозреваемого Эмиха Алексея Тимуровича меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток, то есть до 13 марта 2026 года", - сказал следователь.

Следствие полагает, что, оставаясь на свободе, подозреваемый Эмих может воспрепятствовать расследованию, оказывая давление на свидетелей из числа медработников, а также уничтожить доказательства, используя свое служебное положение.