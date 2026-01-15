Потерпевшими по делу о смерти детей в роддоме Новокузнецка признали девять матерей

Младенцы умерли в роддоме в течение новогодних праздников

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Потерпевшими по уголовному делу о смерти девяти младенцев в роддоме в Новокузнецке Кемеровской области признаны девять матерей. Об этом в ходе судебного заседания по избранию меры пресечения и.о. заведующему отделением роддома Алексею Эмиху сообщил представитель следствия.

"По настоящему уголовному делу признаны потерпевшими девять матерей новорожденных детей", - сообщил он, добавив, что в их числе две женщины, которым подозреваемый оказывал медицинскую помощь.