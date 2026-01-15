При обстрелах Херсонской области погиб человек

Еще трое ранены

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 15 января. /ТАСС/. Мирный житель погиб, трое получили ранения в результате обстрелов Херсонской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"В Новой Маячке вследствие атаки БПЛА по грузовому автомобилю погиб один человек. Его личность устанавливается. В Каховке из-за удара по служебному трактору ранен мужчина 1970 года рождения. Госпитализирован в Каховскую ЦРБ. В Бехтерах ранен мужчина 1957 года рождения. Он доставлен в Скадовскую ЦРБ. В Великих Копанях после попадания беспилотника по автомобилю ранен один человек. Помощь оказана на месте", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо отметил, что в Новой Каховке в результате атаки дронов по автостоянке загорелся гражданский автомобиль, два повреждены, жертв нет.