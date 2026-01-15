В Дагестане осудили глав стройкомпаний за хищение 260 млн рублей

Деньги выделялись на строительство социальных объектов

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Суд в Дагестане приговорил троих руководителей строительных компаний за хищение средств, выделенных на строительство социальных объектов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции республики.

"Каспийским городским судом вынесен приговор трем руководителям строительных компаний за хищение бюджетных средств, выделенных на строительство социальных объектов. Они признаны виновными по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Суд признал виновными и приговорил: руководителя ООО "Основа" - к 7 годам колонии общего режима со штрафом 500 тыс. рублей, директора НПО "Плодоовощналадка" - к 8 годам со штрафом 700 тыс. рублей, главу ООО "Дагстройсервис" - к 5 годам со штрафом 300 тыс. рублей. Суд также удовлетворил гражданский иск правительства республики о взыскании причиненного преступлением ущерба", - говорится в сообщении.

По данным уголовного дела, в 2015 году была создана преступная группа, которая через подконтрольный ГАУ Республики Дагестан "Республиканский центр по сейсмической безопасности", с вовлечением в преступную схему различных строительных компаний, обеспечивая искусственное повышение стоимости контрактов и внося ложные сведения в акты выполненных работ, с 2016 по 2018 год похитила в общей сложности свыше 260 млн рублей.