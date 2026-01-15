В Уссурийске на месте взрыва газа в частном доме потушили пожар

Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 15 января. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали два очага горения на месте взрыва бытового газа в частном доме в городе Уссурийск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю.

"В 16:59 (09:59 мск) ликвидировано два очага горения. Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по Приморскому краю сообщили, что на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются обстоятельства случившегося.