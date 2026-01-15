Не уступившему дорогу машине скорой помощи в Москве грозит лишение прав

Правонарушителем оказался 50-летний житель столицы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции установили водителя, который не уступил дорогу машине скорой помощи с включенными спецсигналами в Москве. Об этом ТАСС сообщили начальник пресс-службы столичного главка полиции Владимир Васенин, добавив, что нарушителю грозит лишение водительских прав на срок до одного года шести месяцев.

"Сотрудники Госавтоинспекции Москвы выявили нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля, отказавшегося уступить дорогу автомобилю скорой медицинской помощи с включенными спецсигналами. Инспекторы Госавтоинспекции УВД по САО установили правонарушителя - 50-летнего жителя столицы", - сказал он.

Васенин добавил, что в отношении него составлен административный материал по ч. 2 ст. 12.17 КоАП РФ. "Суд рассмотрит собранные материалы и определит меру наказания, которое предусматривает штраф от 7,5 до 10 тыс. рублей либо лишение права управления транспортными средствами сроком от полугода до года", - добавил начальник пресс-службы.