В Москве осудили на 5,5 года присягнувшего на верность ИГ подростка

Несовершеннолетний разместил в своем Telegram-канале публичные призывы к осуществлению террористической деятельности

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд приговорил к пяти с половиной годам воспитательной колонии 17-летнего уроженца Таджикистана, который присягнул на верность террористической группировке "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и разместил в своем Telegram-канале публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. Как уточнил ТАСС один из участников процесса, несовершеннолетний признал вину в полном объеме.

"Суд окончательно назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок пять лет шесть месяцев с отбыванием в воспитательной колонии, с лишением права администрировать сайты в интернете на срок три года", - говорится в приговоре.

Также суд постановил конфисковать в доход государства изъятый в ходе следствия мобильный телефон несовершеннолетнего.

В ходе прений сторон прокурор просила назначить подростку семь лет воспитательной колонии, со штрафом в размере 50 тыс. рублей, а также запретить администрировать сайты в интернете на срок пять лет. В качестве смягчающих обстоятельств представитель гособвинения просила суд учесть, что подсудимый несовершеннолетний подписал до своего задержания явку с повинной, предоставил положительные характеристики личности, оказывает материальную помощь близким родственникам, признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Молодой человек признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

В связи с тем, что подсудимый плохо понимает русский язык, ему понадобились в ходе разбирательства услуги переводчика. В последнем слове он заявил, что "совершил большую ошибку" и пообещал "больше так не повторять". В ходе допроса отец подсудимого попросил не наказывать сына строго, так как, по его словам, сам "был в шоке от того, что сын в Афганистан собирался".

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.