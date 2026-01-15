Россия направила в Израиль запрос об экстрадиции убийцы Игоря Талькова

Практика показывает, что еврейское государство, как правило, не выдает своих граждан и приговор не является автоматическим основанием для их выдачи, отметил заместитель руководителя ГСУ РФ по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Россия направила в Израиль запрос об экстрадиции Валерия Шляфмана, в отношении которого в октябре вступил в силу приговор по делу об убийстве певца Игоря Талькова и покушении на представителя певицы Азизы Игоря Малахова. Об этом сообщил ТАСС заместитель руководителя ГСУ России по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов.

"Что касается перспектив экстрадиции Шляфмана в Россию, то правоохранительными органами после вынесения приговора направлен запрос в Израиль о его экстрадиции. Впрочем, практика показывает, что Израиль, как правило, не выдает своих граждан и приговор не является автоматическим основанием для их выдачи", - сказал Иванов.

Он отметил, что сотрудники СК провели колоссальный объем следственных действий по уголовному делу, благодаря которым удалось восстановить обстоятельства убийства Талькова. Кроме того, следователи совершили рабочую поездку в Израиль, в ходе которой смогли допросить обвиняемого и предъявили ему обвинение.

"Главный успех командировки был в том, что Шляфман ранее полностью отрицал свою вину и давал показания о том, что Талькова убил Малахов - а на допросе в Израиле, при предъявлении результатов экспертизы, которая обнаружила на рубашке Шляфмана пороховые частицы от выстрела, и оглашении следователем показаний свидетелей преступления, обвиняемый признался, что допускает, что мог выстрелить в воздух", - рассказал Иванов.

Заочный приговор Валерию Шляфману вынес 23 апреля 2025 года Петроградский районный суд Санкт-Петербурга. Он назначил фигуранту наказание в виде 13 лет колонии общего режима, признав виновным в убийстве Талькова и покушении на убийство Малахова, совершенных общеопасным способом (п. "д" ч. 2 ст. 102, ст. 15, п. "д" ч. 2 ст. 102 УК РСФСР). Сторона защиты и в первой, и в апелляционной инстанции просила Шляфмана оправдать, так как считает его непричастным к преступлениям. 20 октября Санкт-Петербургский городской суд оставил приговор первой инстанции без изменений, таким образом он вступил в законную силу.

О преступлении и его расследовании

Убийство Талькова произошло во время концерта во Дворце спорта "Юбилейный" 6 октября 1991 года. По версии следствия, Шляфман как концертный директор Талькова на почве неприязни к Малахову из-за очередности выступлений артистов попытался застрелить последнего из револьвера системы Нагана образца 1895 года, который перед этим выхватил из его же рук, когда в ходе конфликта охранники Талькова повалили Малахова на пол. В момент выстрела уже поднимавшийся Малахов увернулся, а находившийся рядом и также принимавший участие в потасовке Тальков получил смертельное ранение.

В январе 2022 года Петроградский суд Санкт-Петербурга заочно арестовал Шляфмана. Как позже отмечали в Генпрокуратуре России, по делу были выполнены все следственные действия, производство которых возможно в отсутствие обвиняемого. Следствие приняло исчерпывающие меры к розыску и экстрадиции Шляфмана, но реальная возможность его участия в уголовном процессе отсутствовала. Разбирательство по уголовному делу в суде шло с июля 2024 года.