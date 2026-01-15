В ЛНР за 2025 год погибли 54 человека

В их числе трое детей

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Порядка 54 человек, в том числе трое детей, погибли на территории Луганской Народной Республики в 2025 году. Об этом на брифинге сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Анна Сорока.

"Из того, что у нас сейчас есть по данным за 2025 год, погибло 54 человека, 312 человек получили ранения, среди этих цифр, к сожалению, есть трое погибших детей и четверо подорвавшихся на минах", - сказала она.

По ее словам, число обстрелов территории ЛНР в 2025 году увеличилось по сравнению с 2024 годом.