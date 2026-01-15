ТАСС: в Новой Москве нашли мертвым экс-замглавы Минтруда Скляра

По предварительной информации, он совершил суицид

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Экс-замглавы Минтруда Алексей Скляр найден мертвым в своем частном доме в Новой Москве. По предварительной информации, он совершил суицид. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Утром в четверг в частном доме в поселении Филимонковское найден мертвым бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр", - сказал он. По словам источника ТАСС, причиной смерти Скляра стало самоубийство.