Начальника Тосненского отдела энергонадзора задержали за взятку в 3 млн рублей

Олег Береснев получил взятку за подписание актов ввода в эксплуатацию энерго- и теплоустановок, сообщила пресс-служба УФСБ по региону

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге начальника Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Ростехнадзора Олега Береснева по подозрению в получении взятки в размере 3 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.

"Установлено, что Береснев О. А., занимая должность начальника Тосненского отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Западного управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, получил взятку в размере 3 млн <...> рублей за подписание актов ввода в эксплуатацию энерго- и теплоустановок", - рассказала пресс-служба.

Следственным отделом по г. Тосно возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании Бересневу меры пресечения. Проводится дальнейший комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.