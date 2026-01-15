ТАСС: экс-замглавы Минтруда Скляр оставил предсмертное сообщение

Тело было найдено в частном доме в поселении Филимонковское

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Бывший заместитель главы Минтруда Алексей Скляр, совершивший самоубийство в своем частном доме в Новой Москве, сделал рассылку предсмертного сообщения друзьям в Telegram-канале. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"Незадолго до смерти Скляр сделал предсмертную прощальную рассылку в Telegram-канале друзьям", - сказал собеседник агентства.

По его словам, возле тела погибшего найдено оружие, а также заявление в ГУ МВД по Москве с просьбой провести проверку и возбудить дело по факту склонения его к самоубийству. Заявление датировано 14 января 2026 года.

Тело Скляра было найдено утром в четверг в частном доме в поселении Филимонковское. По словам источника ТАСС, причиной смерти Скляра стало самоубийство.

Алексей Скляр занимал должность замминистра труда и социальной защиты с 2018 по 2022 год.