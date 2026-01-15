Экс-замглавы Минтранса Чалику продлили домашний арест

Обвиняемый в период занимаемой им должности, с 1 июля по 30 ноября 2024 года, сформировал преступную группу для присвоения денежных средств с целью обогащения, используя служебное положение

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы продлил на полгода домашний арест бывшему заместителю министра транспорта РФ Игорю Чалику по делу о растрате. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Продлить срок содержания под домашним арестом обвиняемого Чалика до 25 июня 2026", - огласила решение судья.

25 февраля Чалику было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере). Днем ранее в его доме прошел обыск. По версии следствия, им было присвоено более 1,6 млн рублей.