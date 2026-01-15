В Черкассах мужчина разбил окна служебных автомобилей ТЦК

Как отмечают в Черкасском областном военкомате, несмотря на инцидент, нарушителя воинского учета все же доставили в отделение территориального центра комплектования

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Толпа людей в Черкассах на западе Украины попыталась помешать мобилизации мужчины, один из них металлическим предметом разбил окна служебных автомобилей сотрудников территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата). Об этом сообщили в областном военкомате.

Читайте также Потери ВСУ и снижение возраста до 18 лет. Что известно о мобилизации на Украине

"В районе улицы Луценко был обнаружен мужчина призывного возраста, который проигнорировал законное требование военнослужащих и пытался покинуть место происшествия. Во время проверки было установлено, что он является нарушителем правил воинского учета", - говорится в сообщении военкомата на странице в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

В военкомате утверждают, что мужчина не отреагировал на призыв проехать в отделение ТЦК, тогда вокруг них собралась толпа людей. Один из местных достал металлический предмет и начал разбивать окна служебных автомобилей ТЦК, а после скрылся с места.

Как отмечают в Черкасском областном военкомате, несмотря на инцидент, нарушителя воинского учета все же доставили в отделение ТЦК, а сбежавшего мужчину сейчас разыскивает полиция.