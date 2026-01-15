Прокурор запросил для и.о. завотделением новокузнецкого роддома домашний арест

Представитель прокуратуры не согласился с ходатайством следователя

Исполняющий обязанности заведующего отделением реанимации роддома №1 в Новокузнецке Алексей Эмих © Максим Рожко/ ТАСС

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Прокурор не согласился с ходатайством следователя и попросил суд избрать и.о. заведующего отделением новокузнецкого роддома Алексея Эмиха домашний арест, сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.

"Рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в отношении Эмиха Алексея Тимуровича в виде домашнего ареста", - заявил представитель прокуратуры во время судебного заседания по избранию меры пресечения.