Прокурор запросил для и.о. завотделением новокузнецкого роддома домашний арест
Редакция сайта ТАСС
09:55
обновлено 10:08
НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 января. /ТАСС/. Прокурор не согласился с ходатайством следователя и попросил суд избрать и.о. заведующего отделением новокузнецкого роддома Алексея Эмиха домашний арест, сообщает корреспондент ТАСС из зала судебного заседания.
"Рассмотреть вопрос об избрании меры пресечения в отношении Эмиха Алексея Тимуровича в виде домашнего ареста", - заявил представитель прокуратуры во время судебного заседания по избранию меры пресечения.