"Важно не допустить повторения ситуации". Песков о трагедии в Новокузнецке

Пресс-секретарь президента назвал гибель младенцев большим горем

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Гибель младенцев в Новокузнецке - большое горе, сейчас важно принять меры по недопущению повторения трагедии. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это действительно большое горе. <…> Сейчас очень важно принять соответствующие меры по недопущению в дальнейшем повторения таких ситуаций и выяснению, конечно, причин этой трагедии", - сказал представитель Кремля. "Вы знаете, что и на региональном, и на федеральном уровне принимаются соответствующие меры, соответствующие комиссии работают на месте", - добавил он.