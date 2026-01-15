СК задержал участников подготовки подрыва автомобиля сотрудника оборонного НИИ

Проведены осмотры места происшествия, изъяты следы взрывчатых веществ, видеозаписи с камер наблюдения и допрошены свидетели

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Следователи установили и задержали четырех участников подготовки подрыва автомобиля сотрудника НИИ "Полюс" имени М. Ф. Стельмаха в Москве. Об этом сообщила руководитель 6-го контрольно-следственного отдела ГСУ СК России по Москве Ольга Куликова.

"В результате грамотных и слаженных действий следователей совместно с оперативными службами все четыре исполнителя преступления были установлены, задержаны и находятся под стражей", - сказала она в интервью МК.

По словам Куликовой, ими оказались две родные сестры 19-летняя Полина и 20-летняя Нина Бескурниковы. Их роль заключалась в том, что они извлекли СВУ из тайника и передали соучастнику Гурдзибееву. Последний является учащимся колледжа. Он арендовал квартиру и следил за жертвой, после чего установил бомбу на автомобиль. Четвертая обвиняемая Светлана Брыксина, менеджер логистической компании, перевозила на своей машине Бескурниковых и СВУ. Эти люди не были знакомы и выполняли поручения неизвестных, обещавших им денежное вознаграждение.

По данным следствия, группа лиц готовила убийство сотрудников НИИ "Полюс" имени М. Ф. Стельмаха путем подрыва их машин. Так, злоумышленники изготовили самодельное взрывное устройство фугасного типа массой до 500 грамм в тротиловом эквиваленте. Параллельно велось скрытое наблюдение за руководителем комплекса института Михаилом Ладугиным. "Преступники изучали маршруты жертвы, распорядок дня, использовали "конспиративные квартиры" для скрытой слежки. 1 декабря устройство было установлено под автомобиль и дистанционно приведено в действие. По счастливой случайности в этот момент никого не было в машине, никто не пострадал, но угроза жизни и здоровью окружающих была абсолютно реальной. В результате взрыва автомобиль был уничтожен", - добавила Куликова.

Она отметила, что фигуранты были задержаны в кратчайшие сроки. Проведены осмотры места происшествия, изъяты следы взрывчатых веществ, видеозаписи с камер наблюдения, допрошены свидетели, проведены обыски.