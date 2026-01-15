В Дагестане проверяют данные о падении лифта в доме в Махачкале

В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего

МАХАЧКАЛА, 15 января. /ТАСС/. Прокуратура Дагестана организовала проверку информации о падении лифта с людьми в многоквартирном доме в Махачкале. Об этом ТАСС сообщила старший помощник прокурора республики Татьяна Голубова.

"Прокуратурой Дагестана организована проверка по информации о падении лифта в многоквартирном доме в Махачкале", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации лифтового оборудования.

"По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - добавила Голубова.

Ранее в сетях появилась, информация о том, что лифт с людьми сорвался с восьмого этажа в многоэтажном доме на улице Абдуразака Шахбанова в Махачкале.

Как рассказали журналистам в администрации Махачкалы, информация о падении лифта в Махачкале не соответствует действительности. "Представители городских служб мэрии Махачкалы опровергают факт происшествия. Проведенная проверка в домах 6, 8 и 10 по данному адресу показала, что никаких инцидентов с лифтовым оборудованием в указанном доме не зафиксировано", - отметили в мэрии Махачкалы.