В Самаре при обрыве троса люльки на высоте 20-го этажа погибли два строителя

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

САМАРА, 15 января. /ТАСС/. Два рабочих погибли, еще один пострадал при выполнении наружных работ в строящемся жилом комплексе в Самаре из-за падения с высоты 20-го этажа после обрыва троса фасадно-подъемной люльки. Об этом сообщила прокуратура региона.

В сообщении говорится, что 15 января на территории строящего объекта оборвался трос фасадно-подъемной люльки, в которой находились трое рабочих, "в ходе выполнения строительно-монтажных работ по остеклению 20-го этаж". Двое рабочих от полученных травм скончались на месте, еще одному оказывают медицинская помощь.

Следователями возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Прокуратура контролирует расследование дела и проверяет соблюдение строительных нормативов, требований трудового законодательства и правил по факту гибели рабочих на строительной площадке ЖК "Кватро".