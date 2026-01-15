ФСБ пресекла в ЛНР финансирование киевской псевдорелигиозной организации

Против жительницы республики завели дело

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 15 января. /ТАСС/. Луганские правоохранители пресекли финансирование нежелательной псевдорелигиозной организации, центр которой находится в Киеве, сообщили журналистам в УФСБ по ЛНР.

"Жительница республики, являясь адептом местной ячейки псевдорелигиозного объединения, осуществляла переводы денежных средств в пользу центрального офиса организации в Киев. Против нее возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 284.1 УК России "Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности", - говорится в сообщении.

Статья предусматривает максимальное наказание до шести лет лишения свободы.