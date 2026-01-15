На Урале продлили арест учителю, обвиняемому в покушении на убийство детей

По версии следствия, преподаватель кружка по игре на балалайке надевал пакет на голову учащимся и удерживал его

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 января. /ТАСС/. Суд продлил арест учителю музыки из Екатеринбурга Артему Ваганову, обвиняемому в покушении на убийство детей. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

"Суд продлил ему стражу по 18 марта", - сказала собеседница агентства.

В следственном управлении СК РФ по региону ранее сообщали, что Ваганов обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц) и ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни). Вину в покушении на убийство мужчина в суде не признал, но сообщил журналистам, что осознавал, что мог причинить вред здоровью детей. Адвокат обвиняемого Валентина Клюзина сообщала ТАСС, что потерпевшими стали восемь школьников.

По версии следствия, преподаватель кружка по игре на балалайке надевал пакет на голову учащимся и удерживал его. В СМИ сообщалось, что Ваганов якобы приглашал детей к себе домой под предлогом занятий, где за деньги предлагал им процедуры "на проверку дыхания", а по факту душил их полиэтиленовым пакетом.