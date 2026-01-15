Главе тверского центра управления земельными ресурсами выдвинули обвинение

Ему вменяют превышение должностных полномочий

ТВЕРЬ, 15 января. /ТАСС/. Директора ГКУ "Центр управления земельными ресурсами Тверской области" обвиняют в незаконном отчуждении земельных участков площадью более 7 тыс. кв. м, находящихся в собственности региона. Ему вменяют превышение должностных полномочий, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"В ходе проверки соблюдения антикоррупционного законодательства прокуратурой Тверской области выявлены нарушения при распоряжении землей, государственная собственность на которую не разграничена. Установлено, что директор ГКУ "Центр управления земельными ресурсами Тверской области", используя свои полномочия, предложил двум своим знакомым (аффилированным лицам) стать арендаторами земельных участков, чтобы в дальнейшем они могли выкупить их в приоритетном порядке и изменить вид разрешенного использования", - пояснили в ведомстве.

После оформления договоров аренды руководитель учреждения за денежное вознаграждение организовал переуступку прав аренды индивидуальному предпринимателю, заинтересованному в приобретении этой земли по цене ниже рыночной. Прокуратура области обратилась в суд с требованием признать недействительными договоры аренды и переуступки прав, а также вернуть четыре земельных участка общей площадью более 7 тыс. кв. метров кадастровой стоимостью 3,5 млн рублей в распоряжение Тверской области. "Суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что директору ГКУ "Центр управления земельными ресурсами Тверской области" предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.