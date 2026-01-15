The Philippine Star: блогера Здоровецкого скоро депортируют с Филиппин в Россию

Виталий Здоровецкий был арестован 2 апреля за грубое нарушение общественного порядка

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 15 января. /ТАСС/. Российский видеоблогер Виталий Здоровецкий, проживающий в США, который был привлечен к уголовной ответственности на Филиппинах, может быть в ближайшие недели депортирован в Россию после отбытия наказания в виде лишения свободы. Об этом сообщила газета The Philippine Star.

По данным издания, филиппинские власти координируют с российской стороной вопрос депортации и уже издали соответствующее распоряжение. Министр внутренних дел Филиппин Хуанито Ремулла указал, что, хотя видеоблогер проживает в Соединенных Штатах как обладатель грин-карты, его депортация будет осуществляться на основании паспорта страны происхождения, а не государства проживания.

Здоровецкий был арестован 2 апреля на Филиппинах за грубое нарушение общественного порядка. Ему были предъявлены уголовные обвинения, после чего он был помещен в СИЗО Бюро иммиграции Филиппин для оформления процедуры депортации из страны.

Виталий Здоровецкий - проживающий в США блогер, известный своими скандальными розыгрышами и выходками, видео которых он публикует в YouTube. В 2014 году в Бразилии он выбежал на поле во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Германии. В 2022 году он повторил выходку в матче четвертьфинала между Аргентиной и Нидерландами.