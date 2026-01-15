Нижегородец лишился более 6 млн рублей после общения с мошенниками

Заведено уголовное дело

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 января. /ТАСС/. Житель Нижнего Новгорода на протяжении пяти дней общался с мошенниками, которые представились сотрудниками государственных ведомств, и в итоге лишился более 6 млн рублей, сообщили в ГУ МВД России по региону.

"Аферисты сообщили ему, что все имеющиеся у него дома деньги необходимо в ближайшее время "задекларировать". Находясь под влиянием злоумышленников, автозаводец передал прибывшему курьеру 1 945 000 рублей и $30 000, предварительно сложив их в пакет. После этого мужчину также убедили продать автомобиль и перевести на мошеннический счет еще 2 000 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

В полиции призвали граждан быть бдительными и напомнили, что требования о декларировании денег, их переводе или передаче под предлогом безопасности другим людям - это мошенничество.