Экс-замглавы Тамбовской области по делу основателя "Русагро" продлили арест

Сергей Иванов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Мещанский районный суд Москвы продлил срок ареста бывшему заместителю главы администрации Тамбовской области Сергею Иванову в рамках уголовного дела основателя холдинга "Русагро" Вадима Мошковича. Об этом ТАСС сообщил один из участников судебного заседания.

"Суд решил ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Иванова удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей Иванову до 20 апреля", - сказал собеседник агентства.

Иванов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ему вменяется получение около 2,6 млн рублей взятки от главы "Русагро".