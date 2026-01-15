В Коми восемь человек госпитализировали после ЧП в центре профподготовки МВД

Всего пострадали девять человек

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Восемь человек оказались в больницах Республики Коми после происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре. Всего пострадали девять человек, сообщили ТАСС в региональном Минздраве.

"Девять пострадавших, один от госпитализации отказался. Получается, из них восемь. Четырех повезли в республиканскую больницу, еще четверых - в Эжвинскую горбольницу. На месте происшествия работало 10 бригад скорой помощи, из них две реанимационные, и на данный момент еще одна бригада дежурит на всякий случай", - сообщила собеседница агентства.