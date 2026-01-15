В Петербурге пресекли деятельность ОПГ по незаконному обороту табачной продукции

Таможенники изъяли партию сигарет на 85 млн рублей

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Таможенники пресекли деятельность организованной преступной группы (ОПГ), занимавшейся незаконным оборотом табачной продукции в Санкт-Петербурге, изъята партия сигарет на 85 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Сотрудники Северо-Западной оперативной таможни пресекли деятельность организованной преступной группы, занимавшейся нелегальным оборотом табачной продукции на территории Санкт-Петербурга. Пять участников группы были задержаны на охраняемой стоянке во время разгрузки фуры, прибывшей из Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из незаконного оборота изъято более 600 тыс. пачек сигарет армянского производства без акцизных марок и обязательной маркировки, а стоимость партии составляет 85 млн рублей. Как сообщили в ФТС, злоумышленники прятали их за товарами народного потребления, однако в документах указали, что перемещают чай и бумажные салфетки. При этом товар планировали сбывать в розницу в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа табачной продукции без маркировки). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.