ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Сыктывкаре в центре профподготовки МВД произошел пожар

Площадь возгорания составила 340 кв. м
Редакция сайта ТАСС
11:23

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. В Сыктывкаре в центре профподготовки МВД на улице Менделеева произошел пожар. Возгорание локализовано на площади 340 кв. м, сообщило Главное управление МЧС РФ по Республике Коми.

Читайте также

Пострадали девять человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

Согласно открытым данным, в данном здании находится Центр профессиональной подготовки МВД РФ.

"Пожар в Сыктывкаре, ул. Менделеева. Обнаруженное возгорание локализовано на площади 340 кв. м. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения", - говорится в сообщении регионального главка МЧС. 

РоссияКоми