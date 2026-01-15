В Сыктывкаре в центре профподготовки МВД произошел пожар

Площадь возгорания составила 340 кв. м

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. В Сыктывкаре в центре профподготовки МВД на улице Менделеева произошел пожар. Возгорание локализовано на площади 340 кв. м, сообщило Главное управление МЧС РФ по Республике Коми.

Согласно открытым данным, в данном здании находится Центр профессиональной подготовки МВД РФ.

"Пожар в Сыктывкаре, ул. Менделеева. Обнаруженное возгорание локализовано на площади 340 кв. м. Пострадавшие доставляются в медицинские учреждения", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.