МВД Коми проводит проверку из-за возгорания в ведомственном учебном заведении

После ЧП госпитализировали восемь человек

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 15 января. /ТАСС/. Полиция проводит проверку по факту возгорания в учебном центре МВД в Сыктывкаре, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Читайте также Пострадали девять человек. ЧП в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре

"Сегодня во время проведения учебных занятий с личным составом в здании центра профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре произошло возгорание крыши, которое принятыми мерами было локализовано. В настоящее время проводится комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельство произошедшего", - говорится в сообщении.

Ранее Главное управление МЧС РФ по Республике Коми сообщило, что возгорание в здании на улице Менделеева локализовано на площади 340 кв. м. В региональном Минздраве уточнили ТАСС, что восемь человек оказались в больницах республики после происшествия в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре.