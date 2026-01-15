Суд в Варшаве отказался отложить рассмотрение дела Бутягина

Адвокат российского археолога Адам Доманьский сообщил, что заседание продолжится в 16:00 мск

Александр Бутягин © Сергей Фадеичев/ ТАСС

МОСКВА, 15 января. /ТАСС/. Окружной суд Варшавы отказался отложить рассмотрение дела об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом сообщил журналистам адвокат Бутягина Адам Доманьский в перерыве в заседании.

"Суд отказался отложить рассмотрение дела, а также рассмотреть наше ходатайство о предоставлении материалов по делу украинской стороной, поэтому мы продолжили дальше", - заявил Доманьский прессе. По словам адвоката, Бутягин не согласился с допущением его экстрадиции на Украину. Ученый в своих показаниях указал на то, что вел исследования в Крыму с 80-х годов и до 2014 года у него не было никаких проблем с украинскими властями по вопросу получения разрешений на раскопки, рассказал Доманьский. Бутягин подчеркнул, что выдача его на Украину представляла бы "угрозу для его жизни и здоровья", добавил адвокат. По словам Доманьского, Бутягин дал согласие на публикацию его полного имени и изображений для СМИ.

Доманьский также сообщил, что заседание продолжится в 14:00 по местному времени (16:00 мск).