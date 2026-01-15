Под Архангельском столкнулись две машины и автобус с детьми

Одна машина загорелась

АРХАНГЕЛЬСК, 15 января. /ТАСС/. Два легковых автомобиля и автобус, перевозивший детей, столкнулись на трассе Архангельск - Северодвинск, одна из машин загорелась, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по Архангельской области.

"На 9 км трассы Архангельск - Северодвинск столкнулись "детский" автобус и две легковые машины. Произошло возгорание легкового автомобиля. В настоящее время пожар локализован", - сказали в пресс-службе. Информация о пострадавших уточняется.